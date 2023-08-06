Şırnak'ta ANALİG Tenis Çeyrek Final Müsabakaları Sonuçlandı

Şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları sona erdi. 14 ilden 75 sporcu katıldığı müsabakalarda erkeklerde Iğdır, Siirt, Van, Elazığ, Hakkari ve Bitlis takımları, kızlarda ise Diyarbakır, Tunceli, Siirt, Şırnak, Iğdır ve Kars takımları yarı finale çıktı. Yarı final müsabakaları 17-20 Ağustos tarihlerinde Elazığ'da yapılacak.