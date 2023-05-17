Şırnak'ta 2'nci Uluslararası Cudi Cup tenis turnuvası düzenlenecek

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) - Şırnak'ta 8 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek 2'nci Uluslararası Cudi Cup'ta 14 yaş ve altı sporcuların yarışacağı Tennis Europe Turnuvası düzenlenecek.

Geçen yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın 2'ncisi, bu yıl 8 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, Cudi Dağı eteklerinde, Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı olmak üzere 6 kortta, 22-27 Mayıs arasında yapılacak. Turnuva, 22 Mayıs'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol kuyusunda düzenlenecek gösteri maçının ardından, ilk maçlar Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki tenis kortlarında başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Valilik, Belediye, Şırnak Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Spor Toto işbirliğiyle düzenlenen turnuvada sporcular şampiyon olmak için ter dökecek. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İngiltere, Hindistan, İran gibi ülkelerden katılımın olacağı tunuvanın başvuruların devam ettiği, ülke ve sporcu sayısının artması da bekleniyor.

VALİ OSMAN BİLGİN: ARTIK ŞIRNAK DEĞİŞTİ

Şırnak Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan tenis kortlarındaki son çalışmaları inceleyen Vali Osman Bilgin, sporcular ile sohbet etti. Vali Bilgin, "Artık Şırnak değişiyor. Artık Şırnak deyince akla petrol geliyor, turizm geliyor, Cudi Cup geliyor, spor geliyor. Cudi Cup geçen yıl başladığımız güne rast geldi. Bu yılda ikincisini yapıyoruz. Uluslararası tenis turnuvası ilimiz için çok önemli. Çünkü bölgenin değişimi ve gelişimi açısından hepimizin de gördüğü üzere çok önemli etkileri oluyor. Tenis bölge insanının aslında yeni tanıştığı bir spor dalıdır. Ama bölge insanımız gençlerimiz yoğun bir şekilde bu spora ilgi gösteriyorlar. Hem yetenekli gençler, hem alt yapı hem de koordinasyon bir araya gelince başarı oluyor. Biz bunu sürekli hale ve kalıcı hale getiriyoruz" dedi.

"PETROL SAHASINDA TENİS KORTU KURULACAK"

Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahasında kurulacak olan tenis kortunda gösteri maçı yapılacağını ifade eden Vali Bilgin, "Gabar'da büyük bir petrol keşfi yapıldı ve Gabar'daki petrol keşfi yapılan alanda bir tenis kortu yapıp orada tenis oynayacağız. Şunu göstereceğiz, artık Cudi, Gabar tenisin dağları. Burada artık farklı olumsuzluklardan değil, hep olumluluklardan ve şehrimizin gelişiminden bahsedeceğiz. Ekonomik gelişiminden, sosyal gelişim, sportif gelişim. Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda eğlence kısmını iptal ediyoruz. Sportif kısmına daha yoğunluk verip, şehrimizin spor ile olan ilgisini daha üst seviyelerde göstermeye çalışacağız ve göstereceğiz. 250 sporcumuz var. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen sporcularımız. Sahalarımızı yeniledik. Alan ile ilgili bir kontrol çalışması yapacağız. Gabar'da Aybüke Yalçın Petrol Sahasında bir tenis kortu yapıp orada da bir gösteri maçı yapacak arkadaşlarımız. O da önemli bir farkındalık olacak. Ben herkesi şimdiden Cudi Cup'a davet ediyorum. Geçen yıl Sayın İçişleri Bakanımızın da dediği gibi, 'Cudi Gabar'da silah sesleri değil, tenisin çıkardığı tın sesi çıkıyor.' Oda bizi mutlu ediyor. Şırnak'ımızda da her yönü ile değişim ve gelişimini hissettiriyor bize" diye konuştu. (DHA)