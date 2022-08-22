Şırnak spor haberleri... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı Spor Haberleri Şırnak haberine göre Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlüğe Burak Hascan'ı getirdi. Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlüğe Burak Hascan'ı getirdi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ta görev yapan 44 yaşındaki Başantrenör Burak Hascan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Takımımızın başına getirdiğimiz Burak Hascan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Spor Kaynak: AA / Ekrem Payan voleybol Afyon Maden Spor Haberler

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