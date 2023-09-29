Şırnak Petrolspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2'inci tur rakibi belli oldu.

Şırnak Petrolspor'un rakibi belli oldu

Şırnak Petrolspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2'inci tur rakibi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. tur eşleşmeleri bugün çekilen kuralar ile belirlendi. Şırnak Petrolspor, eleme turunda Mazıdağı Fosfat Spor'u 2-0'lık skor ile geçerek 1'inci tura yükseldi. 1'inci turda Kurtalan'da karşılaştığı 3'üncü lig takımlarından Siirt Özel İdaresi Spor'u 2-1 mağlup ederek 2.tura çıkmayı başardı.

Bugün 1'inci turu geçen 31 takım ve 2'inci ligden 19 takımın katılımı ile 2'inci tur kura çekimleri gerçekleşti. Karşılaşmalar 10-11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Şırnak Petrolspor'un ikinci tur rakibi ise Kırşehir Futbol Spor Kulubü oldu. - ŞIRNAK