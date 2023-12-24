Şırnak Petrolspor ile Mazıdağı Fosfatspor Berabere Kaldı

Şırnak Petrolspor ile grup lideri Mazıdağı Fosfatspor arasında oynan maçta gol sesi çıkmadı.

TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 9. Grup'ta Şırnak Petrolspor, sahasında konuk ettiği grup lideri Mazıdağı Fosfatspor ile golsüz berabere kaldı.

Cizre'de Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan ve yaklaşık 5 bin taraftarın izlediği futbol müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, her iki takımın galibiyet için sergilediği mücadele tribünlerden alkış aldı.

Her iki takımın karşılıklı atakları ile başlayan futbol müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha kontrollü bir oyun ortaya koyan Şırnak Petrol Spor, konuk takım ceza sahası içerisinde geliştirdiği birçok pozisyondan da yararlanamadı. Her iki takımın orta sahada etkili olduğu maçın kalan süresinde gol olmayınca Şırnak Petrol Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla Şırnak Petrol Spor puanını 23'e yükseltirken Mazıdağı Fosfat Spor ise 25 puana yükseldi. - ŞIRNAK