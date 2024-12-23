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Şırnak Petrolspor Başkanı Olaylı Maç Hakkında Açıklama Yaptı

Şırnak Petrolspor Başkanı Olaylı Maç Hakkında Açıklama Yaptı
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Şırnak Petrolspor Kulüp Başkanı Lokman Besen, Bitlis Özgüzelderespor ile oynanan maçta yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, kulüp olarak hiçbir provokasyona sebep olmadıklarını ve Bitlisli taraftarların kendilerine yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu belirtti.

Şırnak Petrolspor Kulüp Başkanı Lokman Besen, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup 12. haftasında Bitlis Özgüzelderespor oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Şırnak Petrolspor Başkanı Lokman Besen, Bölgesel Amatör Lig 1. Grup 12. haftasında Bitlis Özgüzelderespor oynanan maçta çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, kulüp olarak hiçbir provokasyona sebep olmadıklarını söyledi.

Müsabaka başlamadan önce takımlarının sahaya girer girmez bütün Bitlisli taraftarların hem takımla yönelik hem teknik direktöre hem de yönetime yönelik çok ağır hakaret ve küfürler edildiğini belirten Besen, "Maç boyunca bu şekilde devam etti. Bizim herhangi bir futbolcunun, yöneticinin ya da hocamızın tribünlere yönelik en ufak bir hareketi olmamıştır. Ama maalesef Bitlis 90+5'te beraberlik golünü attıktan sonra hakemin bitiş düdüğü ile beraber bütün taraftarlar, daha önce soyunma odasında programlanmış insanlar, orada top toplayan gençler ve bir takım Bitlisli oyuncular bizim orta sahaya çekilen futbolcularımıza maalesef saldırıda bulunmuşlardır, yaralanmalar olmuştur" dedi.

Çok ağır hakaretlere maruz kaldıklarını dile getiren Besen, "Çok ağır küfürlere maruz kaldık. Oradaki emniyet güçleri bu önlemleri almamış olsaydı bizi orada linç edebilirlerdi. Çünkü onların gerçekten gözü dönmüştü. Emniyet güçlerimiz sağ olsun bizi orada ellerinden geldiği kadar korumaya çalıştı. Bizi şehir dışına çıkarana kadar çok büyük engellerle karşılaştılar. Onlar da bize zarar gelmesin diye çok büyük emekler sarf etti. Oradaki emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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