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Şırnak haberi... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi

Şırnak haberi... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Şırnak haberler... AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Svetoslav İvanov, Osmany Uriarte, Andaç Kapan ve Caner Çiçekoğlu ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen yıl formamızı terleten 4 sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor

voleybol Sigorta Spor Haberler

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