Şırnak haberi... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi Spor Haberleri Şırnak haberler... AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Svetoslav İvanov, Osmany Uriarte, Andaç Kapan ve Caner Çiçekoğlu ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Geçen yıl formamızı terleten 4 sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Ekrem Payan voleybol Sigorta Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Şırnak haberi... Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.