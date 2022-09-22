Şırnak haberi: Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor'a coşkulu karşılama

Şırnak spor haberi: Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Kosova ekibi KV Peja'yı 3-0 mağlup eden Cizre Belediyespor, şehir turu attığı ilçede taraftarlar tarafından coşku ile karşılandı.

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Kosova ekibi KV Peja'yı 3-0 mağlup eden Cizre Belediyespor, şehir turu attığı ilçede taraftarlar tarafından coşku ile karşılandı.

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ve Kosova ekibi KV Peja'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Cizre Belediyespor'da sporcular, ilçe turu sonrası şampiyonluk kupası ile belediye binasına gidip kupayı belediye başkan vekiline verdi.

Voleybol Erkekler Balkan Kupası ikinci maçında Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yendi. Cizre Belediyespor, Balkan Kupası şampiyonu olarak Türkiye'yi, Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı. Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda oynanan şampiyonluk maçında Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, bu zorlu müsabakada takımı yalnız bırakmadı. - ŞIRNAK