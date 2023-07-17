Gençlik ve Spor Bakanlığınca son 5 yılda 247 milyon lirayı aşan yatırımla Şırnak'a 53 tesis kazandırıldı. Şırnak'ta, gençlik ve spor yatırımları sayesinde toplumun tüm kesimlerinin modern spor tesisleriyle buluşacağı projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda inşa edilen öğrenci yurtları, spor salonları, gençlik merkezleri, havuzlar, tenis kortları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinden oluşan 53 tesis sayesinde kentte lisanslı sporcu sayısı da arttı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca son 5 yılda 247 milyon lirayı aşan yatırımla Şırnak'a 53 tesis kazandırıldı.

Şırnak'ta, gençlik ve spor yatırımları sayesinde toplumun tüm kesimlerinin modern spor tesisleriyle buluşacağı projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda inşa edilen öğrenci yurtları, spor salonları, gençlik merkezleri, havuzlar, tenis kortları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinden oluşan 53 tesis sayesinde kentte lisanslı sporcu sayısı da arttı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, AA muhabirine, huzur ve güvenin tesis edilmesiyle kentte son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığını söyledi.

Şırnak'ta geçmişte hayal bile edilemeyecek alanlarda şu anda sportif faaliyetlerin yürütüldüğüne işaret eden Ayar, Cizre ilçesinde 1500 kişilik spor salonunun bitme aşamasında olduğunu, İdil, Silopi, Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde de yüzme havuzları yapıldığını ifade etti.

Şu an 3 bin 500 kişilik şehir stadının yenileme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ayar, "Burası sadece futbol sahası değil, uluslararası yarışmalar yapılabilecek düzeyde atletizm sahası da olacak. Atletizmle ilgili tüm müsabakalar ile sporcuların yetiştirilmesinde değerlendirecek bir tesis olacak." dedi.

Tesislerin kentte sporun gelişimine olumlu katkı sunduğuna işaret eden Ayar, şunları söyledi:

"Şırnak son yıllarda sportif alanda çok mesafe aldı. Nüfus baz oranında aktif ve lisanslı sporcu sayısında Şırnak Türkiye birincisi. Genç bir nüfus var, bunun için de tesislere ihtiyacımız var. Birçok manada ihtiyacı karşılamakla beraber artan nüfus ve gençlerimizin spora yönelmesi tesis ihtiyacını doğurmakta. Gençlerimiz spor yapmayı çok seviyor. Gençlerimizin tesis ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız sürüyor. Bakanlığımızın şehrimize verdiği destek yadsınamaz. Gençler tesislere büyük ilgi gösteriyor."

Tesislerin büyük bir kısmının çok amaçlı olduğunu anlatan Ayar, yeni tesislerin de kente kazandırılmasıyla daha çok çocuğun, gencin milli takıma seçilip, ülkeyi uluslararası müsabakalarda temsil etmesini hedeflediklerini aktardı. Ayar, "Yapılan tesislerle daha çok müsabakalara, spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacağız. Geleceğin sporcuları inşallah bu tesislerde yetişecek." diye konuştu.

"Son yıllarda büyük bir sporcu artışı gözlemliyoruz"

Tenis antrenörü Mehmet Batak ise kentin genç bir potansiyele sahip olduğunu, huzur ve güvenliğin tesis edilmesinin ardından Bakanlık tarafından kentte büyük bir tesisleşme sağlandığını söyledi.

Batak, "Gençlerin sporla buluşturulması için tesisler yapılıyor. Daha önce bazı branşlarda sporcu bulunamıyordu. Ancak son yıllarda büyük bir sporcu artışı gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cizre Botanlar Taraftar Grubu temsilcisi Mehmet Şükrü Karaberk de son yıllarda Cizre ilçesinde yapılan tesisleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Spor salonu, yüzme havuzları, çok amaçlı salonlar yapılıyor. Bu gelişmeler bizi sevindiriyor, gururlandırıyor." dedi.???????