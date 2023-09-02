Şırnak'a 5 yılda 251 milyon lira yatırımla 53 spor tesisi kazandırıldı. Son zamanlarda artan gençlik ve spor yatırımları sayesinde vatandaşların modern spor tesisleriyle buluşacağı projeler hayata geçirildi. Bu çerçevede inşa edilen öğrenci yurtları, spor salonları, gençlik merkezleri, havuzlar, tenis kortları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinden oluşan 53 tesis sayesinde kentte lisanslı sporcu sayısı da arttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, huzur ve güvenin tesis edilmesiyle kentte son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığını söyledi. Ayar, "Bu sadece bir stat değil. Burada uluslararası arenada yarışma yapılabilecek düzeyde atletizm sahamızda yapılıyor aynı zamanda. Burası tek futbol sahası değil. Atletizm ile ilgili bütün branşların yada sporcu yetiştirilmesinde kullanılacağı, değerlendirileceği ve faydalanacağı tesis oluyor. Cizre'de 1500 kişilik spor salonu yapıyoruz. Cizre'de butik spor salonu çok az bir süre içerisinde teslim edilecek. İdil'de yüzme havuzumuz inşallah onu bu sene bitireceğiz. Orası da hızla devam ediyor" dedi.

Şırnak ve ilçeleri ile beraber 247 milyon tutarında da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, "Şırnak Gençlik Merkezimiz başlayacak. Bu tesisler Şırnak'taki her alanda gençlerimize yansımış durumda sportif manada çok ciddi mesafe aldı Şırnak. Nüfus baz oranında Şırnak aktif sporcu ve lisanslı sporcu sayısında Türkiye birincisi. Totalde de ilk 7-8'lerde dolaşıyor. Birçok büyük şehrin de önünde. Şırnak bütün dereceleri alt üst edebilecek duruma gelecek. Burada uluslararası yarışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinden hatta birçok ülkeden bu yarışmalara katıldı. Ben eminim ki gerek Türkiye, gerek uluslararası arenada tesislerimiz bittiği zaman çok çok daha fazla faaliyetler yürütülecek ve Şırnak'ın adından bu gün çok iyi şekilde bahsedildiği gibi yakın zamanda da çok üst düzey bir şekilde bahsedilmeye devam edilecek. Geleceğin sporcuları inşallah bu tesislerde yetişecek ve medarı iftiharımız olacak" diye konuştu. - ŞIRNAK