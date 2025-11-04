Haberler

Sırbistan Süper Ligi'nde Kalp Krizi Geçiren Teknik Direktör Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan maç sırasında 44 yaşındaki FK Radnicki 1923 teknik direktörü Mladen Zizovic, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mladost Lucani ile yapılan maçın 22. dakikasında yere yığılan Zizovic'in hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti.

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
