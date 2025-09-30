Haberler

Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nda Dusan Alimpijevic Dönemi Başladı

Sırbistan Basketbol Federasyonu, Dusan Alimpijevic'i milli takımın yeni başantrenörü olarak atadı. 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olacak olan 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran 39 yaşındaki Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Açıklamada, Alimpijevic'in Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığı ve yeni nesil Sırp antrenörlerin lideri olduğu vurgulandı. Dusan Alimpijevic'in milli takımı en üst düzeyde çalıştırmak için yeterli uzmanlığa, otoriteye ve enerjiye sahip olduğu da aktarıldı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden Sırbistan'da başantrenör Svetislav Pesic ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
