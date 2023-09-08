Sırbistan Milli Basketbol Takımı 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Sırbistan Milli Basketbol Takımı, Kanada'yı 95-86 yenerek 2023 FIBA Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Bogdan Bogdanovic ve Nikola Milutinov'un performansıyla öne çıkan Sırbistan, 2014'ten sonra bir kez daha finale adını yazdırdı.