Sırbistan, EuroBasket 2025'te Portekiz'i Yenerek İkinci Galibini Aldı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan, Portekiz'i 80-69 yenerek şampiyonaya iki galibiyetle başladı. Portekiz ise gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Ilias Kounelles (Kıbrıs Rum Kesimi)

Portekiz : Brito 22, Williams 15, Queiroz 2, Lisboa 2, Queta 6, Voytso 2, Amarante 5, Ventura 11, Gameiro, Relvao 2, Nuno Sa, Candido Sa 2

Sırbistan : Petrusev 2, Nikola Jovic 18, Bogdanovic 7, Jokic 23, Avramovic 5, Marinkovic 6, Vukcevic 6, Dobric 6, Micic, Guduric 1, Stefan Jovic 2, Milutinov 4

1. periyot: 19-23

Devre: 33-43

3. periyot: 49-64

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ikinci maçında Sırbistan, Portekiz'i 80-69 yendi.

Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'na "2'de 2" yaparak başladı. Portekiz ise gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.

A Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan, yarın ev sahibi Letonya ile karşılaşacak. Portekiz ise Euro Basket 2025'te 2 maçını da kazanan Türkiye ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
