Sırbistan EuroBasket 2025'te Estonya'yı Farkla Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan, A Grubu'ndaki ilk maçında Estonya'yı 98-64 mağlup etti. Maçta Sırbistan'ın performansı dikkat çekti.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Geert Jacobs (Belçika)

Sırbistan : Bogdanovic 11, Petrusev 12, Avramovic 13, Nikola Jovic 18, Jokic 11, Marinkovic 6, Vukcevic 9, Dobric 2, Micic 4, Guduric 6, Stefan Jovic 4, Milutinov 2

Estonya : Drell 11, Tass 5, Joesaar 6, Konontsuk 10, Kullamae 8, Rosenthal 5, Raieste 2, Treier 8, Jurkatamm, Vene 5, Hermet 2, Riismaa 2

1. Periyot: 32-12

Devre: 56-29

3. Periyot: 86-44

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda Sırbistan, ilk maçında Estonya'yı 98-64 mağlup etti.

Sırbistan, A Grubu'ndaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü Portekiz ile karşılaşacak. Estonya, aynı gün ev sahibi Letonya ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar Arda Güler'e lakap taktı

İspanyollar Arda'ya lakap taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.