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Sırbistan, EURO 2024'te eski günlerini arıyor

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'e katılacak olan Sırbistan, son yıllarda beklentilerin altında kalmıştır. Sırbistan'ın turnuva geçmişi, kadrosu ve maç takvimi hakkında detaylar.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Sırbistan, uzun süredir eski günlerini arıyor.

Organizasyonun ilk yıllarında "Yugoslavya" olarak olarak yer alan ve en başarılı takımlar arasına giren Sırbistan, yıllar geçtikçe bu gücünü kaybetti ve son dönemde beklentilerin altında kaldı.

Turnuvaya son 5 seferde katılmayı başaramayan Sırbistan, 2024'te ise Danimarka, Slovenya ve İngiltere ile C Grubu'na düştü.

İngiltere ve Danimarka'nın favori olduğu grupta sürpriz kovalayacak Sırbistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

EURO 2024 elemelerinde kağıt üzerinde en dengeli görünen G Grubu'nda yer alan Sırbistan, buradan çıkarak adını finallere yazdırdı.

Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele eden Sırbistan, 4 galibiyet, 2'şer de beraberlik ve mağlubiyetle grubunu 14 puanla 2. sırada tamamlamayı başardı.

Sırbistan, bu süreçte 15 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

Teknik direktörlüğünü Dragan Stojkovic'in yaptığı Sırbistan'ın eleme mücadeleleri şöyle:

Sırbistan-Litvanya: 2-0

Karadağ- Sırbistan : 0-2

Bulgaristan- Sırbistan : 1-1

Sırbistan-Macaristan: 1-2

Litvanya- Sırbistan : 1-3

Macaristan- Sırbistan : 2-1

Sırbistan-Karadağ: 3-1

Sırbistan-Bulgaristan: 2-2

Kaptanları Tadic

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

Sırbistan'da Tadic'in yanı sıra Salzburg'dan Strahinja Pavlovic, Al-Hilal'den Sergej Milinkovic Savic ve Aleksandar Mitrovic ile Juventus'tan Dusan Vlahovic öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Kadro

Sırbistan'ın Avrupa Şampiyonası öncesi açıklanan geniş kadrosu şöyle:

Vanja Milinkovic Savic, Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic, Aleksandar Jovanovic, Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Srdan Babic, Uros Spajic, Strahinja Erakovic, Nemnaja Stojic, Jan Karlo Simic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Sasa Zdjelar, Srdan Mijailovic, Sergen Milinkovic Savic, Dusan Tadic, Samed Bazdar, Alensadar Cirkovic, Filip Mladenovic, Velkjo Birmancevic, Filip Kostic, Filip Mldaenovic, Matija Gluscevic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic, Nemanja Radonjic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Petar Ratkov, Mihailo Ivanovic

Turnuva geçmişi

Organizasyonun ilk dönemine "Yugoslavya" olarak damga vuran ekiplerden Sırbistan, son yıllarda ise eski günlerinden oldukça uzak.

1960 ve 1968 organizasyonlarında final oynayan Sırbistan, 1976'da ise yarı final gördü.

Bu sürecin ardından organizasyona sadece 3 defa katılabilen Sırbistan, 2000'de çeyrek final oynadı.

2000 yılından sonra 5 şampiyonada yer alamayan Sırbistan, 2024'te ise çıkış arayacak.

Maç takvimi

Sırbistan'ın EURO 2024 C Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran:

22.00 Sırbistan-İngiltere

20 Haziran:

16.00 Slovenya-Sırbistan

25 Haziran:

22.00 Danimarka-Sırbistan

Kaynak: AA / Spor

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