Sırbistan EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı
Sırbistan Futbol Federasyonu, EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin kaptanı Dusan Tadic de kadroda yer aldı.
Sırbistan Futbol Federasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) aday kadrosunu açıkladı.
Sırbistan Teknik Direktör Dragan Stojkovic'in belirlediği 26 kişilik kadroda takım kaptanı olarak Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic de yer aldı.
Açıklanan kadro şöyle:
Kaleci: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca), Dorde Petrovic (Chelsea)
Defans: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Srdan Babic (Spartak Moskova), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Kızılyıldız), Nemanja Stojic (Backa Topola)
Orta saha: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Srdan Mijailovic (Kızılyıldız), Sergej Milenkovic-Savic (Al-Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahçe), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Prag), Filip Kostic (Juventus), Andrija Zivkovic (PAOK), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Mijat Gacinovic (AEK Atina)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (Milan), Petar Ratkov (RB Salzburg).