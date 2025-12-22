Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da zamanı lehte kullanarak savunmada etkili performans sergiledi.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Dimitrov (Dk. 62 Ege Bilsel), Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Adem Metin Türk), Taulant Seferi
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Mosquera, Diagne, Fernando (Dk. 75 Afena-Gyan)
Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Yeşil, Dk. 44 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK)
