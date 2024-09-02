Sipay Bodrum FK, Taulant Seferi'yi transfer etti

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 27 yaşındaki forvet Taulant Seferi'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sipay Bodrum FK'nin transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Arnavutluk Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Taulant Seferi'nin transfer edildiği bildirilen açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Seferi geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 5 gole katkı sağladı, 2 bin 99 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.