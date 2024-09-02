Sipay Bodrum FK, Taulant Seferi'yi transfer etti
Süper Lig'de yeni takım olan Sipay Bodrum FK, Arnavutluk Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Taulant Seferi'yi transfer etti. Seferi, geçtiğimiz sezon Baniyas formasıyla 25 maçta 11 gol attı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 27 yaşındaki forvet Taulant Seferi'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sipay Bodrum FK'nin transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Arnavutluk Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Taulant Seferi'nin transfer edildiği bildirilen açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Seferi geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 5 gole katkı sağladı, 2 bin 99 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.