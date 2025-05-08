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Sipay Bodrum FK, Sivasspor Maçına Galibiyet İçin Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Sivasspor Maçına Galibiyet İçin Hazırlanıyor
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Morais, maçın önemine dikkat çekerek, galibiyet hedeflediklerini belirtti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Önlerinde dört maç olduğunu anımsatan Morais, "Sivas maçına odaklanmış durumdayız. Her zamanki şekilde hazırlanıyoruz. Bu karşılaşma iki taraf için de önemli. Ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacağız. Bunun farkında olarak hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

Takım olarak belli bir kaliteye sahip olduklarını ifade eden Morais, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız bu kalite doğrultusunda kendilerini en iyi şekilde hazırlıyorlar ve bu maçın önemini biliyor. Buraya geldiğimden beri oyuncularımı karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlamaya odaklanıyorum. Maçların sonucu önceden bilinmez, oynadıktan sonra sonuçları göreceğiz. Ligin son maçına kadar, son dakikaya kadar tüm maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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