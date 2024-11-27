Sipay Bodrum FK, Reeder Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Reeder Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde hazırlıkları sürdüren yeşil-beyazlı oyuncular, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçen hafta Bodrum'da oynanan maçın sonunda zemin ile ilgili ifadelerine değindi.

Zeminin ölçüldüğünü, çimlerin boylarının normal olduğunu belirten Demirel, "Okan hoca maçtan sonra hem çimlerin boyları ile alakalı hem de sahanın sulanmadığıyla alakalı yorumda bulundu. O gün gün boyu yağmur vardı. Bence oyunumuz Okan hocayı biraz rahatsız etti. Şu anlamda rahatsız etti. Biz gerçekten hem 10 kişi hem 11 kişi gerektiği şekilde oynadık. Galatasaray'a karşı fazla üretkenlik sağlayamadık belki ama onlar da bize üstünlük kuramadılar. Üstünlük kuramamalarının sebebini de bizim oyunumuzun iyi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Demirel, Galatasaray maçı sonrası analizleri yaptıktan sonra oyunculara performanslarından memnun oluğunu söylediğini anlattı.

"Motivasyon ve konsantrasyon olarak çok iyi seviyedeyiz"

Kaleci Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadığını hatırlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Göğsünde hafif bir ağrı hissediyor ama antrenmana katılıyor, duruma göre bakacağız. Diğer kalecimiz de çok iyi oynadı. Oyuncularım gerçekten iyi durumda olduklarını biliyorum, iyi de performans sergiliyorlar. Motivasyon ve konsantrasyon olarak çok iyi seviyedeyiz. Maça daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Galatasaray maçındaki oyunla, konsantrasyonla maça çıkarsak iyi oyun, iyi mücadele göreceksiniz. Zamanla da skorlara yansıdığı takdirde herkesin mutlu olduğu bir Bodrum olacak."