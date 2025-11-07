Haberler

Sipay Bodrum FK, İstanbulspor'u 5-0 Mağlup Etti

Sipay Bodrum FK, İstanbulspor'u 5-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK, İstanbulspor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 5-0'lık skorla kazandı. Gollerin dört tanesi Sipay Bodrum FK oyuncularından geldi.

?Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emrah Ünal, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti (Dk. 84 İsmail Tarım), Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 84 Omar Imeri), Fredy (Dk. 74 Ege Bilsel), Yusuf Sertkaya, Musah Muhammed (Dk. 73 Dimitrov), Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Ahmet Aslan), Seferi

İstanbulspor : İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 46 Yunus Bahadır), Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal, Duhan Aksu (Dk. 46 Sambissa), Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin (Dk. 64 Mustafa Sol), Dijlan Aydın, Loshaj (Dk. 57 Mamadou), Yusuf Ali Özer, Krstovski (Dk. 73 İsa Dayaklı)

Goller: Dk. 7 Brazao, Dk. 45 ve 68 Seferi, Dk. 54 Fredy (penaltıdan), Dk. 90+1 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Fredy, Dk. 47 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 75 Yusuf Ali Özer ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK, İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
500
