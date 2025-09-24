Haberler

Sipay Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçtaki golleri Seferi kaydetti.

?Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Berkay Erdemir, Şenol Bektaş, Ahmet Türkeş

Sipay Bodrum FK: Sousa, Omar İmeri (Dk. 79 Berşan Yavuzay), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed (Dk. 85 Mustafa Erdilman), Ahmet Aslan (Dk. 79 Yusuf Sertkaya), Seferi, Fredy, Dimitrov (Dk. 79 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 69 Celal Dumanlı)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Faruk Can Genç (Dk. 46 Vlachomitros), Regis (Dk. 65 Mehmet Manış), Jevsenak (Dk. 81 Bekir Can Kara), Mehmet Özcan, Jefferson (Dk. 64 Traore), Lucas, Embolo

Goller: Dk. 21 ve 60 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Aytemur, Dk. 90+5 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 42 Lucas, Dk. 86 Sabahattin Destici, Dk. 90+5 Mehmet Özcan (İmaj Altyapı Vanspor)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
