Üye Girişi
Haberler

Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında mağlup olan Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, rakiplerinin zorlu bir takım olduğunu belirtirken, yeni transfer George Puscas'ın takıma katkı sağlayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, İkas Eyüpspor'un zorlu bir rakip olduğunu söyledi.

Eyüpspor ile birbirlerini iyi tanıdıklarını belirten Taşdemir, "Bizim de kendi oyun düzenimiz var, iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Tüm bu zorluklara göre hazırlanıp iyi bir şekilde ligdeki ikinci sınavımızdan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Takıma yeni katılan Rumen George Puscas ile ilgili değerlendirme de yapan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Tabii ki Puscas'ın katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çok uzun zamandır bildiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Kulübünden dolayı işler biraz uzun sürdü. Kalitesi belli, oynadığı kulüpler, milli takım her şey belli ama oyuncunun gelip sizin takımınızla adaptasyonu çok önemli. Bunu eğer sağlayabilirsek bize çok faydalı olacağına inandığımız bir transfer. Dolayısıyla onun bize, bizim de ona alışmamız ve doğru oyunumuza, onu da entegre etmemiz gerekiyor. Romanya Milli Takımı'nda oynamış, İngiltere ve İtalya'da birçok kulüpte forma giymiş oyuncuya 'kötü' dememiz imkansız zaten."

Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan takımın yeni golcü oyuncusu George Puscas da "Hava değişimine ihtiyacım vardı. Bodrum'a geldiğim için mutluyum. Aç ve istekli olan bir takıma gelmek istiyordum. Transfer gerçekleştiği için mutluyum. Bodrum'un başarısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların ne kadar istekli olduğunu ve Bodrum'u daha iyi yerlere taşımak için ne kadar mücadeleci olduklarını burada gördüm." ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli oyuncularından Kenan Özer ise yeniden Süper Lig'de oynadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Ben gelecek adına çok ümitliyim. Takımıma da çok güveniyorum, arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz yakaladığımız aile havasını yine aynı şekil devam ettiriyoruz. Galibiyetlerin geleceğine de inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İsmet Taşdemir Eyüpspor Bodrum Futbol Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi...
title