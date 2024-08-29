Sipay Bodrum FK, Göztepe maçında üç puan hedefliyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçta üç puan hedefliyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sipay Bodrum FK oyuncusu Ege Bilsel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma katkı vermeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Ligde ilk galibiyetlerini Tümosan Konyaspor karşısında aldıklarını hatırlatan Ege Bilsel, "Göztepe maçında da iddialıyız. Öncelikle çok heyecanlıyım, profesyonel kariyerimin daha başındayım. Çok çalışıyorum, çok büyük hayallerim, hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum. Bodrum'da altyapıda oynadım. Altyapıda oynarken kulübümüz 2. Lig'deydi. Arda Güler gibi ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Bodrum FK'nin ileride Avrupa kupalarında oynayabileceğini dile getiren Ege Bilsel, "Kulübümüz Avrupa hedefi için elverişli. Bu sene ilk hedefimiz ligde kalmak." dedi.

Takımın Nijeryalı futbolcusu Gabriel Obekpa ise Bodrum FK forması giymekten mutluluk duyduğunu anlatarak, "Taraftarımız, tezahüratlarda bulundu. Bu da beni çok iştahlandırdı. Onlar için yüzde 100'ümü vermek için sabırsızlanıyorum. Geçtiğimiz maçta 15-20 dakika süre aldım. Gerçekten benim için çok heyecan vericiydi. Zorlu bir maç sonunda kazandık. Önümüzdeki maç için de aynı şekilde motiveyim. Fiziksel olarak da kendimi hazır hissediyorum. Süre aldığım sürece elimden geldiğince yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.