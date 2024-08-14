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Sipay Bodrum FK, George Puscas'ı transfer etti

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Süper Lig'e yeni çıkan Sipay Bodrum FK, tecrübeli forvet George Puscas'ı kadrosuna kattı. Puscas, 3 yıllık sözleşme imzaladı ve geçtiğimiz sezon Bari'de 4 gol attı.

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki tecrübeli forvet George Puscas'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sipay Bodrum FK'nın transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen Rumen George Puscas'ın transfer edildiği belirtilen açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip Puscas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Puscas geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bari'de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Puscas, Romanya milli takım forması altında çıktığı 44 maçta 11 kere meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu." bilgilerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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