Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 5-0 Mağlup Etti

Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 5-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 5-0'lık bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Maçın gollerini Celal Dumanlı, Fredy, Brazao ve Seferi kaydetti.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Tuncay Ercan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan (Dk. 75 Enes Öğrüce), Brazao (Dk. 65 Dimitrov), Seferi, Fredy (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 65 Ali Habeşoğlu)

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kilama (Dk. 71 Yiğit Ali Buz), Baran Sarka, Bamgboye, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy (Dk. 33 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel (Dk. 48 Hodzic), Kerim Alıcı (Dk. 71 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 71 Ersin Aydemir), Abdulkadir Parmak

Goller: Dk. 5 Celal Dumanlı, Dk. 20 Fredy (Penaltından), Dk. 30 Brazao, Dk. 39 ve 44 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Baran Sarka, Dk. 90 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor )

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
