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Sipay Bodrum FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni teknik direktör Volkan Demirel, takımın aile ortamını vurgularken, galibiyet hedeflediklerini ifade etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyor.

Sipay Bodrum FK, ligde 10 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

Takımın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarına, ekibiyle ilgili birtakım planlar yaptığını söyledi.

Alanyaspor'un oyununa karşı da bir oyunlarının olacağını aktaran Demirel, "Maça kısa bir süre olmasına rağmen karşılaşmayı kazanmak adına elimizden geleni anlatmaya çalışacağız. Futbolcu arkadaşlarımın gayretini, saha dışından çok enerjisi olan bir takım olduğunu biliyordum. İçlerine girdiğimde enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Çok aile ortamı var. Buraya aidiyet duygusu hissediyorum." dedi.

Kısa vadede değilse de uzun vadede çok büyük işler yapacaklarına inandığını kaydeden Demirel, şöyle konuştu:

"Fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Geldiğimden beri iki toplantı yaptım. Birincisi tamamen tanışma odaklıydı, ikinci toplantıda taktiksel olarak ne yapmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Bu tarz şeyler bir anda geçecek şeyler değil. Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz. Biz yıkmadan, dökmeden olabilenin üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız. Zamanla beraber bu eki yukarıya çıkaracağız. Temeli atılmış bir takım var, biz bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacağız. Tüm futbolseverleri sahaya bekliyoruz."

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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