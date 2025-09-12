Haberler

Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Yenerek Galibiyet Aldı

Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Yenerek Galibiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Golleri Fredy ve Brazao ile kaydeden Bodrum ekibi, önemli bir üç puan elde etti.

?Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Melih Aldemir, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura

Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Brazao (Dk. 90+1 Ege Bilsel) Fredy (Dk. 90+4 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal Dumanlı), Seferi (Dk. 76 Dimitrov)

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Yücel Gürol, Ali Fidan, Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 63 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 89 Kürşat Türkeş Küçük), Osman Kaynak (Dk. 62 Yusuf Buğra Demirkıran), Sefa Gülay (Dk. 76 Ahmet Yılmaz), Gökdeniz Tunç, Salih Kavrazlı

Goller: Dk. 20 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor ), Dk. 39 ve 89 (Penaltıdan) Fredy, Dk. 51 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 86 Yusuf Buğra Demirkıran ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 28 Yücel Gürol, Dk. 42 Enes Erol ( Adana Demirspor ), Dk. 63 Ali Aytemur, Dk. 72 Musah Mohammed (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.