Sinoplu Vatandaşlar Türkiye-Sırbistan Final Maçını Dev Ekranda İzliyor

Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Uğur Mumcu Meydanı'na kurulan dev ekran sayesinde Sinoplu vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını izliyor. Maçı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılıyor ve Filenin Sultanları'nı desteklemek için alkış ve tezahüratlar yapılıyor. Karşılaşma, yerli ve yabancı turistlerin de ilgiyle takip ettiği bir etkinlik haline geldi.