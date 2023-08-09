Sinop'un Gerze ilçesinde plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvası başladı
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Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvasında erkekler ve kadınlar kategorisinde takımlar yarışıyor. İlk gününde voleybol ve ayak tenisi müsabakaları yapıldı. Turnuva, 21 Ağustos'ta final müsabakalarıyla sona erecek.
Sinop'un Gerze ilçesinde plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvası başladı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gerze Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen turnuvada, plaj voleybolunda erkekler kategorisinde 8, kadınlar kategorisinde 6 takım yarışırken ayak tenisinde ise 7 erkek takımı ter dökecek.
Turnuvanın ilk gününde voleybolda 4 kadın takımı, ayak tenisinde ise 4 takım mücadele etti.
İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği turnuva, 21 Ağustos'ta yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.
Kaynak: AA / Erol Balta - Spor