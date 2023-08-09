Sinop'un Gerze ilçesinde plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvası başladı

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvasında erkekler ve kadınlar kategorisinde takımlar yarışıyor. İlk gününde voleybol ve ayak tenisi müsabakaları yapıldı. Turnuva, 21 Ağustos'ta final müsabakalarıyla sona erecek.