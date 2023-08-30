Sinop'ta Zafer Bayramı kutlamaları için özel öğrenci ve ailelerine piknik programı düzenlendi

Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde özel öğrenci ve aileleri için piknik programı düzenlendi. Sinop Spastik Çocuklar Derneği ve Özel İlkevim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe özel bireyli öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte öğrenciler ve aileleri çeşitli oyunlarla vakit geçirdi.

Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde özel öğrenci ve aileleri için piknik programı düzenlendi.

Sinop Spastik Çocuklar Derneği ve Özel İlkevim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Sinop Akliman Mesire Alanında düzenlenen etkinliğe özel bireyli öğrenciler ve aileleri katıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte öğrenciler ve aileleri ip atlama, çuval yarışı, ok atma gibi oyunlarla vakit geçirdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan rehabilitasyon merkezi personeli Elif Dinç, "Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle engelli çocuklarımızla birlikte piknik düzenledik. Hem Zafer Bayramını kutlayalım hem de hep birlikte bugünü güzelleştirelim dedik. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Bedensel, zihinsel, işitme, otizm gibi engel grubuna tabi olan çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikte bugünü geçirdik. Ben onların çok güzel eğlendiklerini düşünüyorum. Çünkü hepsinin sosyalleşmesi için böyle etkinlikler her zaman gerekiyor. İlçe köylerinden gelenler de oldu. Bugünleri özenle çeken ailelerimiz ve çocuklarımız oluyor. Bugünün hem çocuklara hem de ailelerine güzel bir anı olduğunu düşünüyorum" dedi. - SİNOP