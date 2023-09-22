Sinop'ta yapılan şok uygulamada 24 sürücüye 22 bin 329 TL ceza uygulandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 24 sürücüye 22 bin 329 TL idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Sinop'ta polis tarafından yapılan şok uygulamada 24 sürücüye 22 bin 329 TL idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 572 şahıs, 294 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 24 sürücüye 22 bin 329 TL idari para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi. - SİNOP