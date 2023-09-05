Sinop'ta yapılan huzur ve güven uygulamasında 21 sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 21 sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan huzur ve güven uygulaması Sinop'ta 86 polisin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye geneli motosiklet, traktör ve servis uygulamasında Sinop'ta 557 şahıs, 29 araç kontrol edildi. 21 sürücüye 44 bin 157 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulamalarda başka bir suç unsuruna rastlanılmadığı açıklandı.