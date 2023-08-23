Sinop'ta Trafik Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Dağıtıldı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi' kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Proje kapsamında traktör sürücülerine güvenli sürüş ve reflektör kullanımı konularında bilgi verildi.
Sinop'ta, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol Projesi" kapsamında traktör sahiplerine reflektör hediye edildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığınca; traktörlerin ve tarımsal iş makinalarının karıştığı kazaların önlenmesine amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" çerçevesinde yürütülen güvenli sürüş, traktörlerde bulunması gereken koruma kabini (Robs demiri), sarı çakar lamba, reflektör kullanımı konularında bilgi verildi ve reflektör dağıtıldı.
2023 yılı ilk yedi ayında 968 traktör ve tarım aracı kullanan yol sürücülere eğitim verildi, eğitime katılan sürücülere 84 adet reflektör, 323 adet reflektif bant hediye edildiği açıklandı. - SİNOP