Sinop'ta özel eğitim okullarına spor malzemesi verildi - Haberler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Sinop'ta özel eğitim okullarına spor malzemesi verildi.

Spor malzemeleri dağıtım töreni Merkez Yeni Spor Salonu'nda Vali Erol Karaömeroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Törende açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Spor Aşkı Engel Tanımaz temasıyla 81 ildeki özel gereksinimli öğrenciler için gönderilen spor malzemelerinin dağıtım için toplandık. Spor aşkı engel tanımaz projesiyle binlerce engelli öğrenciyi spor yapma imkanıyla kavuşturmak amaçlarımızdan bir tanesidir ve en önemlisidir. Engelli kardeşlerimizin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atmalarını sağlamakta hem büyük hedeflerimizden biridir" dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Spor