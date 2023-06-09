Sinop'ta İlkokul Öğrencileri için Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde 147 öğrenci yarıştı. Dereceye giren öğrencilere belge verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde ilkokul öğrencileri için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 147 öğrenci yakan top, halat çekme, labut devirme ve beceri koordinasyon oyunlarında yarıştı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen şenlikte dereceye giren öğrencilere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasemin Akkoç tarafından belge verildi.