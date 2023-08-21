Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 36 kişi alınacak
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Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 36 kişi istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde 36 kişi alınacak.
Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi amacıyla 36 kişilik TYP açılacak. Başvurular 22-26 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Program 1 Eylül tarihinde başlayacak, 31 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor