Sinop'ta Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası Başladı

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası, bugün yapılan açılış seremonisi ve ilk gün mücadeleleriyle başladı. Şampiyona 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Sinop'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası, bugün yapılan açılış seremonisi ve ilk gün mücadeleleriyle başladı.

Sinop'ta düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, bugün yapılan açılış seremonisi ve ilk gün mücadeleleriyle başladı. Sinop Korucuk mevkiindeki Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona 23 Ağustos'a kadar devam edecek. 106 kız, 105 erkek sporcu ile 100 antrenör, 25 hakem, 5 federasyon yetkilisi yer alıyor. Şampiyonanın ilk günü zorlu maçlara sahne olurken şampiyonanın ilk gününde, elenen sporcular büyük üzüntü yaşadı. - SİNOP