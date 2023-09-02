Sinop'ta Alkollü Motosiklet Sürücüsüne Ehliyetine El Konuldu

Sinop'ta yapılan trafik denetiminde alkollü olduğu tespit edilen bir kişinin motosiklet ehliyetine el konuldu ve idari para cezası uygulandı.

Alkollü motor sürücüsü denetime takıldı

SİNOP - Sinop'ta bir kişi polis ekiplerinin yaptığı denetime takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen motor sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Sinop Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde bir kişinin alkollü vaziyette motosiklet kullandığı tespit edildi. Sinop Enver Bahadır Caddesi Defne Sitesi altında yapılan denetimde 57 AAN 136 plakalı motosiklet denetim noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapıldıktan sonra alkolmetreyi üfleyen M.T (25), 1.42 promil alkollü çıktı. M.T'nin ehliyetine 6 ay el konularak idari para cezası uygulandı.