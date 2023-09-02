Sinop'ta Alkol ve Kimlik Denetimi Yapıldı

Sinop'ta polis ekipleri tarafından çok sayıda otomobil ve motosiklet sürücüsüne alkol ve kimlik denetimi yapıldı. Son günlerde artan yaralamalı trafik kazalarında alkollü araç kullanımı nedeniyle denetimler arttırıldı.

Sinop'ta polisten alkol denetimi

SİNOP - Sinop'ta polis ekipleri tarafından çok sayıda otomobil ve motosiklete alkol ve kimlik kontrolü yapıldı.

Sinop Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kontrollerine devam ediyor. Son günlerde Sinop genelinde artan yaralamalı trafik kazalarında alkollü araç kullanımı başı çekerken, trafik polisleri denetimleri arttırdı. Sinop Enver Bahadır Caddesi Defne Sitesi altında yapılan denetimde çok sayıda otomobil ve motosiklet sürücüsüne kimlik ve alkol kontrolü yapıldı.

Şehrin farklı noktalarında denetim yapan, sürücülere gerekli uyarılarda bulunan polisler, alkol sınırını aşan alkollü sürücüler hakkında gerekli yasal işlem uyguluyor.