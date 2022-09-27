Sinop spor haberi | Bursaspor'da Boyabat 1868 maçı hazırlıkları tamamlandı

Sinop haberine göre Bursaspor, yarın Boyabat 1868'le oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, yarın Boyabat 1868'le oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın saat 20.00'de evinde Boyabat 1868 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. - BURSA