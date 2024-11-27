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Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç oynandı

Sinop Şehir Stadı'nda ilk maç oynandı
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Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı.

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sinop Şehir Stadı kapılarını, ilk kez resmi bir müsabakaya ev sahipliği yaparak açtı.

Denize 100 metre mesafede ve 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 10 bin seyirci kapasiteli Sinop Şehir Stadı, Sinopspor ile Geredespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçıyla hizmete alındı.

Maçı, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer, taraftarlarla birlikte izledi.

Maçta Sinopspor rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mor-beyazlı takım, aldığı bu sonuçla statta oynanan ilk müsabakadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sporu adına önemli bir yatırımın daha hizmete alınmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Katkıları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Özhan, stadın Sinop halkına hayırlı olmasını diledi.

Özhan, yeni statla birlikte Sinopspor'un da büyük başarılar elde edeceğine inandığını vurgulayarak, "Türk sporuna, Sinop halkına hayırlı olmasını diliyorum. Emekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Sinopspor inşallah burada büyük başarılar elde edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Spor
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