Sinop Karadeniz Yelken Kulübü, yelken sporuna yeni sporcular kazandırıyor

Sinop Karadeniz Yelken Kulübü, kentte daha çok kişinin yelken sporu ile ilgilenmesine olanak sağlıyor.

Sinop Karadeniz Yelken Kulübü Komodoru Argun Perinçek, bu sene kulüp olarak yelken sporuna yeni başlayan 60 öğrenciden 32'sine lisans çıkarttıklarını ve kulüp adına 16 sporcunun da yarışlara hazırlandıklarını söyledi.

Yelken sporuna ve kulübe yeni sporcular kazandırmayı hedeflediklerini belirten Perinçek, yelken sporunun çocuklar için çok önemli bir eğitim aracı olduğunu ve yelken sporunun çocukların, karar verme yeteneklerinin gelişmesine, öz güvenlerinin artmasına, sosyalleşmelerinin sağlanmasına, disiplinli olmasına, takım ruhu ve yardımlaşma, stratejik düşünme gibi birçok yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Amaçlarının yetenekli yeni yıldız yelkencileri bulmak ve gelecekte milli takımı temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu vurgulayan Perinçek, şunları kaydetti:

"Kulüpte yetenekli ve umut vaat eden sporcularımız var. Sporcularımızı yarışmalara hazırlamak amacıyla düzenli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz boyunca tüm sporcularımız günde yaklaşık 6 saat antrenman yaptı. Önümüzdeki ekim ve kasım aylarında Bodrum'da düzenlenecek yelken yarışları çok büyük çekişmeye sahne olacak. Yarışlarda işimiz kolay değil. Her ay Sinop'ta il içi yarışlar oluyor ve burada deneyim ve tecrübe kazanıyoruz. Sporcularımızı bu yarışlara hazırlıyoruz. Bodrumda düzenlenecek olan optimist yarışlarına büyük kulüplerin de içinde bulunduğu Türkiye genelinden 450 sporcu katılacak. Bu sporcular içerisinde ilk 40 sporcuyu geçmemiz çok kolay değil. Amacımız yine de iyi bir derece elde etmek."