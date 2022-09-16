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Sinop haber | Bursaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boyabat 1868 oldu

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Sinop haber | Bursaspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi Boyabat 1868 oldu

Sinop bölgesinden gelen habere göre Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Boyabat 1868 oldu.

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Boyabat 1868 oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. 2. eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor ise bu tur itibariyle Türkiye Kupası'na dahil oldu. Yeşil-beyazlı takımın rakibi ise Sinop'un Bölgesel Amatör Lig takımlarından Boyabat 1868 oldu. Timsah Park'taki müsabaka 27-28-29 Eylül'de oynanacak. Boyabat 1868 takımı Türkiye Kupası ilk tur maçında 1074 Çankırıspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Bursaspor Boyabat Sinop Spor Haberler

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