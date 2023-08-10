Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Takımı Yarışlara Hazırlanıyor
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Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Takımı Antrenörü Erol Öz, ağustos ve eylül ayında yapılacak yarışlara hazırlandıklarını söyledi. Öz, 85 kız ve erkek sporcu ile Gençler Durgun Su Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını belirtti. Antrenmanlarda yapılan yatırımlar sayesinde daha verimli geçtiğini ifade eden Öz, dereceler elde etmek için yoğun bir şekilde hazırlıklara devam ettiklerini kaydetti.
Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Takımı Antrenörü Erol Öz, ağustos ve eylül ayında yapılacak yarışlara hazırlandıklarını söyledi.
Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 85 kız ve erkek sporcu ile 1-3 Eylül tarihlerinde Ankara Gölbaşı'nda yapılacak Gençler Durgun Su Türkiye Şampiyonası ile 9-10 Eylül tarihlerinde İzmit'te gerçekleştirilecek Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını belirtti.
Koşu, kuvvet ve deniz antrenmanları yaptıklarını anlatan Öz, "Sporcu Eğitim Merkezi kapsamında yapılan büyük yatırımlar sayesinde yarış tekneleri ve takip botları alındı. Bu sayede antrenmanlar daha verimli geçiyor." dedi.
Dereceler elde etmek istediklerini vurgulayan Öz, hazırlıklara yoğun şekilde devam ettiklerini kaydetti.