Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Takımı Yarışlara Hazırlanıyor

Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Takımı Antrenörü Erol Öz, ağustos ve eylül ayında yapılacak yarışlara hazırlandıklarını söyledi. Öz, 85 kız ve erkek sporcu ile Gençler Durgun Su Türkiye Şampiyonası ve Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını belirtti. Antrenmanlarda yapılan yatırımlar sayesinde daha verimli geçtiğini ifade eden Öz, dereceler elde etmek için yoğun bir şekilde hazırlıklara devam ettiklerini kaydetti.