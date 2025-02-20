Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız

Kassam Tugayları'ndan Trump'a tarihi rest

Sinop 1. Amatör Futbol Ligi'nde Maçlar Ertelendi

Sinop 1. Amatör Futbol Ligi'nde Maçlar Ertelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop 1. Amatör Futbol Ligi'nde bu hafta oynanması planlanan maçlar, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Federasyon, sporcuların sağlığını korumak amacıyla müsabakaların iptal edildiğini açıkladı.

Sinop 1. Amatör Futbol Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kar ve soğuk hava şartları nedeniyle, müsabakalarda sporcuların sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durumun yaşanmaması için İl Tertip Komitesi tarafından bu hafta sonu oynanacak tüm müsabakalar iptal edilmiştir. Ertelenen karşılaşmaların yer aldığı fikstür, aynı şekilde kaydırılarak 1-2 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
img

Mourinho'dan flaş cevap: Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig mi?
img

Silahla şaka faciayla noktalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.