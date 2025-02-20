Sinop 1. Amatör Futbol Ligi'nde Maçlar Ertelendi

Sinop 1. Amatör Futbol Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kar ve soğuk hava şartları nedeniyle, müsabakalarda sporcuların sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durumun yaşanmaması için İl Tertip Komitesi tarafından bu hafta sonu oynanacak tüm müsabakalar iptal edilmiştir. Ertelenen karşılaşmaların yer aldığı fikstür, aynı şekilde kaydırılarak 1-2 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." - SİNOP