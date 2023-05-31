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Sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

Sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına daldı

Spor Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye personelinin, sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının arasına girmesi taraftarların tepkisine neden oldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir belediye personelinin, sinek ilaçlama aracıyla şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarının arasına girmesi taraftarların tepkisine neden oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü.

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu ilçenin farklı noktalarında uzun süren kutlamalara neden olurken, Samandağ'da ise ilginç bir olay yaşandı.

Samandağ Belediyesine ait, haşere ile mücadele için kullanılan bir ilaçlama aracı etrafa ilaç püskürterek taraftarlar arasına girdi. Taraftarlar sürücüye tepki gösterdi. Bazı taraftarlar tepkisini aracı yumruklayarak gösterdi. Bölgede bulunan polis ekiplerinin devreye girmeyesiyle araç, kutlama yapılan alandan uzaklaştırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Samandağ Hatay Spor Haberler

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