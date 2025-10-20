Haberler

Sindelhöyükspor, Sungur FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Sindelhöyükspor, Sungur FK'yı 3-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyükspor, deplasmanda oynadığı maçta Sungur Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Goller Mustafa Yıldır, Alper Gürkçü ve Sait Bulut'tan geldi.

Kayseri Rıfat Pakkan 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Sindelhöyükspor, deplasmanda oynadığı maçta Sungur Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Mustafa Uçkan, Aykut Cem Bulut

Sungur FK: Yusuf Mustafa Yücel, Erkan Efe Yağmur (Yusufcan Aslan dk. 85), Tolgahan Efe Karslı, Ferhat Sönmez, Yiğit Efe Sarıdağ, Çınar Kamarot, Yusuf Okuyucu, Kadir Yıldırımcan, Muhammed Niyaz Doğutürk, Hacı Duran Yılmaz, Muammer Fincan

Sindelhöyükspor: Ali Eren Alatepe, Sami Seyis (Enes Seyis dk. 72), Yusuf Suvay (Salih Öğretir dk. 72), Hasan Çetin, Emre İsteğmen (Ali Çiftçi dk. 77), Mevlüt Dinç, Alper Gürkçü (Emin Yücel dk. 72), Mustafa Yıldır, İlkay Develioğlu, İsmail Yalçın (Sait Bulut dk. 63), Berke Öğretir

Goller: Mustafa Yıldır (dk. 30), Alper Gürkçü (dk. 44), Sait Bulut (dk. 69) (Sindelhöyükspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.