Sincikli sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Haberler

Karabük'te düzenlenen 20 yaş altı bilek güreşi Türkiye Finalleri'nde Adıyaman'ı temsil eden Sincikli Mehmet Delikanlı, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Çarhanek mezrasında ikamet eden Mehmet Delikanlı, Karabük'te düzenlenen 20 yaş altı bilek güreşi Türkiye Finalleri'nde Adıyaman'ı temsil etti. Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Mehmet Delikanlı, şampiyonada 55 kilo kategorisi ve sağ kolda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olup, altın madalyayı kazandı.

Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Çarhanek mezrasında ikamet eden Mehmet Delikanlı'nın ailesi çocuklarının Türkiye şampiyonu olması ile büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, önümüzdeki aylarda yapılacak milli takım seçmelerine Mehmet Delikanlı'nın da katılabilmesi için Sincik Kaymakamı ve Belediye başkanından destek olmalarını istedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Spor